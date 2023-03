Suspeito viajava com os produtos dentro de caminhão quando foi abordado na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), segundo a Polícia Rodoviária. Ele foi preso em flagrante. Homem é preso transportando 400 mil maços de cigarro contrabandeados em Tarumã (SP)

Polícia Rodoviária/Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (31) transportando 400 mil maços de cigarro contrabandeados na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Tarumã (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, ele conduzia um caminhão com placas do Paraná quando foi abordado após uma ordem de parada no km 425 da rodovia.

Dentro do baú do veículo, foram encontrados 400 mil maços de cigarros oriundos do Paraguai, todos sem documentação fiscal.

O motorista foi preso em flagrante. Ele aguarda por audiência de custódia, que deve ser realizada ainda na tarde desta sexta-feira. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal (PF) de Marília (SP).

Vito Califano