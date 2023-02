Homem é preso transportando cocaína dentro de sacos de arroz em RO

Ao todo, 3,3 kg de drogas foram apreendidos. Jovem de 19 anos viajava em um táxi quando foi abordado pela polícia. PRF encontra 3 kg de cocaína dentro de sacos de arroz em RO

Cerca de 3,3 kg de cocaína foram encontradas sendo transportadas dentro de sacos de arroz na BR-425, em Guajará-Mirim (RO).

A apreensão da droga e a prisão do jovem, de 19 anos, foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização próximo ao km 117, na tarde da última quinta-feira (24).

Segundo a PRF, ele viajava em um táxi e durante a abordagem, não apresentou documentos de identificação e deu informações desconexas sobre o motivo e a origem da viagem.

Reprodução/PRF e Bope

Com o apoio do Batalhão de Operação Especiais (Bope), o homem confessou que transportava a droga dentro dos sacos de arroz. De acordo com a polícia, ao abrir o porta-malas, os federais encontraram os pacotes dentro de uma cesta básica.

A droga foi encaminhada à Polícia Judiciária para destruição e o jovem foi conduzido a Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Reprodução/PRF

