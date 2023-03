Homem é preso transportando medicamentos importados avaliados em R$ 1 milhão no interior de SP

Suspeito viajava com uma mulher, em rodovia de Ourinhos (SP), e levava mais de 340 frascos de remédios dentro de mochilas, segundo a Polícia Rodoviária Federal; mercadoria não possui liberação alfandegária. Homem é preso transportando medicamentos importados avaliados em R$ 1 milhão em Ourinhos (SP)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu medicamentos importados e sem liberação alfandegária, avaliados em R$ 1 milhão, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ourinhos (SP).

Segundo a corporação, a mercadoria era transportada por um casal, que viajava em um carro e foi abordado após uma ação de fiscalização na rodovia na quarta-feira (29).

Durante a vistoria do veículo, foram encontrados 300 frascos de imunoglobulina, remédio usado no tratamento de doenças autoimunes, e 44 de iopromida, solução utilizada para facilitar o diagnóstico de doenças.

Todos os medicamentos estavam guardados dentro de mochilas no porta-malas e no banco traseiro do carro. Segundo a polícia, eles são de origem estrangeira e não possuem liberação pela alfândega para a entrada no país.

Em depoimento aos policiais, o casal informou que receberia R$ 2,5 mil para levar toda a mercadoria de Corumbá (MS) até a capital paulista.

Ainda segundo a PRF o homem foi preso em flagrante e a mulher, liberada. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal (PF) de Marília (SP), que vai investigar se os remédios são falsificados.

