Segundo a PM, ele teria dito que recebia R$ 350 por semana para realizar a atividade, caracterizada como contravenção penal. Homem é preso vendendo ‘jogo do bicho’ em praça de Arujá

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (30) depois de ser flagrado por policiais enquanto fazia vendas do “jogo do bicho”, o que caracteriza contravenção penal. O caso foi na Praça do Coreto de Arujá.

Os agentes da Polícia Militar relatam que faziam um patrulhamento quando perceberam que o homem estava com uma maquininha de cartão de crédito na mão. Ao ser questionado sobre o que estava fazendo, teria confirmado a prática.

O suspeito ainda teria relatado que recebe uma quantia de, aproximadamente, R$ 350 semanais pela venda dos jogos. Com ele os policiais ainda encontraram mais de R$ 500 e vários comprovantes dos jogos vendidos.

Ele foi levado para a delegacia e deve ser investigado.

