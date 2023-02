Homem é resgatado após cair em silo de amendoim e ficar com as pernas presas em Tupã

Vítima caiu no interior do silo e ficou com as pernas e pelve presas em uma hélice de separação de grãos a uma altura de aproximadamente 35 metros. Trabalhador foi levado para o Pronto Socorro de Tupã (SP). Trabalhador foi resgatado após cair em silo de amendoim em Tupã

João Trentini / Divulgação

Um trabalhador precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em um silo de amendoim, na manhã desta quinta-feira (16), em Tupã (SP).

De acordo com a corporação, a ocorrência foi na Rua Yashhao Tanaka, no bairro Parque Tabajaras.

A vítima, que não teve a identidade divulgada caiu no interior de um silo de amendoim e ficou com as pernas e pelve presas em uma hélice de separação de grãos a uma altura de aproximadamente 35 metros.

Queda no silo de amendoim foi na Rua Yashhao Tanaka, no bairro Parque Tabajaras, em Tupã (SP)

Corpo de Bombeiros/Divulgação

A vítima foi retirada do local, estabilizada pelo Corpo de Bombeiros e transportada ao Pronto Socorro de Tupã.

