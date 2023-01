Homem é resgatado com vida após cair em cisterna de 10 metros em Itaporanga d´Ajuda

Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital. Cisterna onde homem caiu em Itaporanga d´Ajuda

CBMSE

Um homem de 50 anos foi resgato com vida, após cair em uma cisterna de 10 metros de profundidade, no Povoado Araticum, no município de Itaporanga d´Ajuda, na tarde deste sábado (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizadas técnicas de salvamento terrestre. O homem sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e reclamava de dores na coluna.

Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital. O estado de saúde dele, não foi informado.

