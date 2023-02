Homem é resgatado por moradores de dentro de bueiro em SC; VÍDEO

Após o resgate, ele foi levado ao Hospital São José e permanecia em observação até a tarde deste domingo. “Estado de saúde do paciente é considerado estável”, informou a unidade de saúde. Resgate em bueiro em Joinville

Um homem foi retirado de dentro de um bueiro em Joinville, no Norte catarinense, após ser encontrado por moradores no local na tarde de sábado (11). Após o resgate, ele foi levado ao Hospital São José e permanecia em observação até a tarde deste domingo (12).

Nas imagens, é possível ver a vítima sendo levantada por pessoas que acompanhavam a ação pelos braços. Ele estava com escoriações pelo corpo e coberto por sujeira, mas saiu andando do local. “O estado de saúde do paciente é considerado estável”, informou o hospital.

O Corpo de Bombeiros Voluntários foi questionado pela reportagem e informou que foi acionado para a ocorrência, mas quando chegou no local a vítima já havia sido levada para a unidade de saúde. O nome dele não foi divulgado (assista ao vídeo acima).

O g1 SC procurou a Polícia Militar para saber o que aconteceu com a vítima, mas até a última atualização do texto não houve retorno.

Homem é retirado de bueiro

Reprodução/NSC TV

Homem cai em bueiro e é resgatado por moradores em Joinville

Reprodução/NSC TV

