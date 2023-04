Homem é suspeito de agredir companheira com facão após ela se negar a manter relações sexuais

Suspeito de 57 anos foi preso suspeito de lesão corporal e injúria racial no município de Presidente Kennedy. Mulher foi atingida na mão e precisou de atendimento médico. Homem é suspeito de usar facão para agredir companheira, em Presidente Kennedy

Divulgação

Um homem, de 57 anos, foi preso suspeito de agredir a companheira com um facão, no município de Presidente Kennedy. Ela relatou para a Polícia Militar que o homem havia ingerido bebida alcoólica e queria forçá-la a manter relações sexuais.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O caso foi registrado na sexta-feira (31). Os policiais faziam patrulhamento na cidade, quando se depararam com um homem, o qual afirmou ter discutido e agredido a companheira com um facão.

A vítima estava dentro de casa e disse para a polícia que o companheiro havia chegado bêbado em casa e teria tentado manter relações sexuais sem o consentimento dela.

Ela se negou. Por causa disso, ele a agrediu verbalmente, com injúrias raciais e palavras de baixo calão. Além disso, a agrediu com socos, tapas e com um golpe de facão. A vítima foi atingida na mão.

LEIA MAIS:

Suspeito de agredir ex-companheira é preso perto da casa da vítima após novas agressões

Homem é preso pela Polícia Civil após stalkear a ex-companheira e descumprir medidas protetivas

Suspeito de esfaquear ex-companheira, sogra e cunhada por não aceitar fim de romance é preso

Ferida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Presidente Kennedy. Depois, ela e o companheiro foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Guaraí, onde foi feito o auto de prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal e injúria racial.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata