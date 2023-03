Homem é suspeito de empurrar mulher de 7º andar de prédio em SC; vítima morreu

Segundo a Polícia Civil, suspeito, que não foi identificado até a tarde desta terça-feira (14) passou a noite com a vítima. Caso aconteceu em Itajaí e é tratado como feminicídio. Gabriela Grecco, 34 anos, morreu após cair do 7º andar de um prédio

Uma mulher morreu após cair do 7º andar de um prédio em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, nesta terça-feira (14). Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que um homem, que havia passado a noite no apartamento dela, tenha empurrado Gabriela Alves Grecco, 34 anos, durante uma discussão.

O crime, de acordo com o delgado Eduardo Ferraz, é investigado como feminicídio. A investigação ainda não confirmou se os dois eram namorados.

Segundo a PM, que foi acionada por vizinhos, o suspeito fugiu do local e não havia sido encontrado até a última atualização do texto.

Gabriela chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas a equipe médica constatou a morte assim que ela chegou.

O investigador afirmou que a vítima não havia registrado boletins de ocorrência em Santa Catariana relatando violência doméstica. Ela era natural de Uruguaiana (RS).

Gabriela Grecco morreu nesta terça-feira

Relatos

À Polícia Militar, testemunhas informaram que os dois discutiam “vigorosamente” antes da queda.

De acordo com os relatos, o suspeito apareceu na janela do apartamento dizendo que não havia sido o responsável pelo ocorrido.

Depois da queda, no entanto, o homem teria escalado a parte externa do prédio para descer ao térreo. Ele pulou o muro dos fundos do edifício e fugiu. Vizinhos afirmaram que não haviam visto o homem em outras ocasiões.

Vittorio Rienzo