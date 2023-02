Homem é visto carregando televisão na cabeça e acaba preso em flagrante por furtar residência na Vila Universitária, em Presidente Prudente

Polícia Militar também encontrou calçados, carnes e alimentos diversos dentro da mochila do suspeito, também subtraída. Homem foi preso em flagrante na Avenida Marechal Deodoro, na madrugada desta terça-feira (21)

Stephanie Fonseca/G1

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (21), após furtar uma televisão, calçados, carnes, diversos alimentos e uma mala de viagem de uma residência na Vila Universitária, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi informada que um homem estava andando com uma televisão na cabeça pela Avenida Marechal Deodoro, sentido Terminal Rodoviário.

Ao se deslocar até o local citado, os policiais avistaram o indivíduo com o aparelho eletrônico e uma mochila vermelha nas costas. Durante abordagem, a equipe também localizaram carnes, chinelo e um tênis dentro da bolsa.

A princípio, o homem disse que havia encontrado os itens em uma caçamba de lixo. No entanto, confessou que furtou os objetos de uma casa no bairro Vila Universitária.

Durante patrulhamento no bairro, o autor indicou a residência subtraída e os policiais identificaram que a cerca elétrica estava danificada. Segundo vizinhos, não havia ninguém na casa pois os moradores estavam viajando.

Em contato com a vítima, a equipe informou as características dos objetos e a mesma reconheceu.

O homem disse que pulou o muro, passou pela cerca elétrica para ter acesso à casa e encontrou a porta dos fundos apenas encostada. Ele confessou ter subtraído os objetos de dentro da residência para vender e comprar drogas.

O suspeito foi preso em flagrante e está a disposição da Justiça.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano