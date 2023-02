Homem em cárcere privado é encontrado amarrado e ferido em Itapema

Ele estava em barraco e foi levado ao hospital. Polícia Civil abriu inquérito. Homem é encontrado em cárcere privado em Itapema

Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 32 anos foi encontrado ferido e amarrado dentro de um barraco em Itapema, no Litoral Norte catarinense. Ele estava em cárcere privado, segundo a Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar o caso e apura se as agressões estão relacionadas a uma suposta tentativa de estupro.

Resgate

O homem foi resgatado pela Polícia Militar na segunda-feira (27). Ele foi encontrado em uma área de invasão no bairro Morretes, de acordo com o delegado Aden Claus, responsável pelo caso.

“Esse homem amarrado estava bastante lesionado e ele falou que foi surpreendido por quatro homens que o amarraram, bateram muito nele e que, mais tarde, iriam voltar para executá-lo”, afirmou o delegado.

Conforme a PM, o homem estava amarrado com fita adesiva larga nos pés, nas mãos e na boca e tinha um corte na cabeça. Os policiais chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Cabo de enxada encontrado no barraco onde homem estava. Objeto teria sido usado nas agressões

Polícia Militar/Divulgação

Ainda segundo o relatório da PM, o homem disse que é servente de pedreiro e que foi ferido com um cabo de enxada no rosto e nas costelas. Também relatou que os agressores não falaram o motivo de por que fizeram isso com ele e roubaram o celular dele.

O homem foi levado a uma unidade de saúde. “No hospital, chegou uma mulher de 22 anos falando que esse rapaz que estava amarrado teria, horas antes, tentando entrar em sua casa com uma camiseta na cabeça e um garfo em mãos. A princípio, ela imagina que ele queria estuprá-la. Ela gritou e conseguiu fugir. Não aconteceu nada”, relatou o delegado.

“O que a gente entende é que, em razão dessa suspeita de tentativa de estupro, alguns homens da localidade pegaram esse suspeito, amarraram-no, bateram nele em razão dessa suposta tentativa de estupro”, afirmou o delegado sobre uma primeira hipótese da polícia.

Ele destacou que a tentativa de estupro não estava confirmada até a tarde desta terça (28). A Polícia Científica esteve no barraco onde o homem foi encontrado para fazer a perícia.

