Homem em surto psicótico é preso após fazer funcionária de conveniência refém com uso de faca em Pardinho

Homem viajava com a família entre Mato Grosso do Sul e São Paulo quando surtou, segundo a PM. Ele se entregou e liberou a refém após três horas de negociação. Policiais em negociação com suspeito de render mulher com faca em Pardinho (SP)

Polícia Militar/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (5) após invadir uma conveniência na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Pardinho (SP), e fazer uma das funcionárias refém com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito ameaçava matar a vítima o tempo todo e foi necessário isolar o local. Após três horas de negociação, o homem decidiu libertar a refém e se entregar aos policiais.

Policiais militares aguardam melhor momento para agir após homem render mulher em Pardinho (SP)

Polícia Militar/Divulgação

Ainda segundo a PM, o home surtou durante uma viagem entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, junto com a esposa e dois filhos. Ele foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Botucatu (SP).

A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde para atendimento médico, mas não sofreu ferimentos graves.

