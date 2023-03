Homem fica com o braço ferido após confusão generalizada na zona Oeste de Boa Vista

Para dispersar os envolvidos a PM realizou três disparos de bala de borracha. O caso foi encaminhado para o 2° Distrito Policial. Polícia Militar atendeu a ocorrência

Reprodução/Redes Sociais

Um homem, de 36 anos, ficou com o braço ferido após uma confusão generalizada. O caso aconteceu nessa quarta-feira (1°) no bairro Tancredo Neves, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi atender uma ocorrência e chegando ao local se tratava de uma briga generalizada em via pública. Para dispersar os envolvidos a PM realizou três disparos de bala de borracha.

Após os disparos os envolvidos fugiram do local, permanecendo somente a vítima, que estava com um ferimento aberto no braço esquerdo.

O homem foi orientado à ir para o Hospital Geral de Roraima (HGR), mas não quis ir para o hospital. O caso foi encaminhado para o 2° Distrito Policial.

Vito Califano