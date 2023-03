Homem fica desacordado durante briga em casa de shows de Sumaré

Chapéu Brasil informou que paramédicos socorreram a vítima e que empresa custeou medicamentos. Confusão ocorreu no sábado, data em que funkeiros MC IG e MC Pedrinho se apresentaram. Um homem ficou desacordado ao ser agredido durante uma confusão dentro do Chapéu Brasil, em Sumaré (SP), no sábado (25). A casa de shows, que recebeu os funkeiros MC IG e MC Pedrinho no dia, afirmou que os paramédicos contratados realizaram o atendimento e que custeou a medicação.

O Chapéu Brasil, que atua há cerca de 20 anos na cidade, informou que a briga envolveu duas pessoas que estavam na pista e começou enquanto um dos artistas principais entrava no palco.

Um vídeo recebido pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra o homem desacordado e sagrando no chão.

“A equipe de segurança do Chapéu Brasil interveio assim que foi identificada a confusão. Os seguranças observaram que um dos envolvidos já estava desacordado e acionaram os paramédicos da casa”, informou a casa de shows.

Após os paramédicos do Chapéu Brasil atenderem a vítima, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Sumaré realizou uma avaliação no jovem, que foi liberado com a prescrição de medicamentos para as lesões, informou a casa de shows.

“Ao longo do domingo e desta segunda, um dos produtores da casa ficou a cargo de acompanhar o caso e dar todo o suporte ao rapaz ferido. O Chapéu Brasil custeou a medicação orientada pelo Samu e continua no acompanhamento do caso”, informou a casa de show.

Evento continuou

Segundo o Chapéu Brasil, não houve uma confusão generalizada e, por isso e pela rápida intervenção de seguranças e da equipe médica, o evento continuou.

“Foi uma briga isolada entre duas pessoas”, resumiu a organização.

A EPTV entrou em contato com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) para saber se houve registro de boletim de ocorrência. O g1 aguarda retorno para atualizar a reportagem.

Vito Califano