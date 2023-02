Homem fica ferido ao cair de pontilhão durante ataque de abelhas em São José do Rio Pardo

Na queda, ele colidiu contra uma pedra no rio e sofreu fraturas nas pernas, costela e tórax. Homem é resgatado após cair de pontilhão em São José do Rio Pardo

Um homem de 32 anos teve vários ferimentos após cair de um pontilhão durante um ataque de abelhas, em São José do Rio Pardo (SP), na tarde desta quinta-feira (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima e um amigo estavam sentados na mureta do Pontilhão da Fepasa.

Segundo o amigo, eles estavam conversando quando foram atacados por um enxame de abelhas. O homem se desesperou e acabou escorregando do pontilhão e caindo às margens do Rio Pardo.

Na queda, ele colidiu contra uma pedra no rio e sofreu fraturas nas pernas, costela e tórax. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro municipal.

Vittorio Ferla