Homem fica ferido após ser esfaqueado por mulher na zona Oeste de Boa Vista

Crime aconteceu nesse domingo (12), no bairro Cidade Satélite. Segundo a PM, suspeita de cometer o crime ainda não foi localizada. Vítima foi levada ao Pronto Socorro Francisco Elesbão, anexo ao HGR, em Boa Vista

Secom-RR/Divulgação/Arquivo

Um homem, de 41 anos, ficou ferido após ser esfaqueado por uma mulher nesse domingo (12), no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista. Segundo a Polícia Militar, a suspeita de cometer o crime ainda não foi presa.

O crime aconteceu por volta das 8h, quando a vítima foi até a residência de um amigo receber um dinheiro referente a um trabalho.

Durante o trajeto, ele foi abordado pela mulher que, com uma faca em mãos, atacou o homem e desferiu um golpe no braço esquerdo dele.

Segundo o relato da vítima, a suspeita teve ajuda de um outro homem, que o segurou pelos braços. Ele não soube identificar o segundo suspeito, pois não sabe onde ele mora.

Após o ataque, a vítima seguiu para uma das praças do bairro, onde conseguiu acionar os policiais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e levou a vítima para o Hospital Geral de Roraima (HGR), na zona Norte da capital.

A suspeita de cometer o crime ainda não foi localizada. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial.

Homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

PMRR/Divulgação

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Ufficio Stampa