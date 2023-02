Homem fica ferido após ser esfaqueado seis vezes pelo cunhado durante discussão em RR

Crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27), no município de Rorainópolis. A vítima, de 34 anos, foi atingida no pescoço e nas costas. Suspeito de cometer o crime não foi preso. Vítima foi levada para o Hospital de Rorainópolis.

Divulgação/Sesau/Arquivo

Um homem, de 34 anos, ficou ferido após ser esfaqueado seis vezes pelo próprio cunhado em Rorainópolis, ao Sul de Roraima, na madrugada desta segunda-feira (27). O suspeito de cometer o crime ainda não foi preso.

À Polícia Militar, a vítima informou que estava ingerindo bebida alcoólica com o cunhado quando ocorreu um desentendimento entre os dois.

Na ocasião, o suspeito pegou uma faca e desferiu vários golpes na vítima. Quatro facadas atingiram a região do pescoço e outras duas atingiram as costas. O homem foi conduzido para o Hospital Regional de Rorainópolis.

A vítima não repassou mais informações sobre o crime e nem o local onde ele ocorreu. Por isso, os policiais não conseguiram realizar diligências para localizar o suspeito. O caso foi registrado na Delegacia do município.

Vittorio Rienzo