Homem fica ferido em Campos após briga por causa de herança, segundo relato da irmã à polícia

Segundo a polícia, vítima sofreu ferimentos no tórax e nas costas provocados por arma branca, e, consciente, já no hospital, contou que foi atingida por seu primo. Um homem ficou ferido no começo da madrugada desta terça-feira (21) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após briga por causa de herança, segundo relato da irmã da vítima à Polícia Militar.

O caso ocorreu no bairro Jockey e foi registrado como homicídio tentado. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi internada no Hospital Ferreira Machado com ferimentos no tórax e nas costas provocados por arma branca.

Consciente e com quadro de saúde estável, o paciente disse à polícia que o crime foi cometido por um primo durante uma confusão em família. Foi ainda no hospital que a irmã da vítima relatou que a briga foi motivada por causa de herança.

Os agentes foram ao endereço do fato e encontrou o suspeito. Na delegacia, ambos foram autuados no artigo 129 do Código Penal, que trata de lesão corporal, e liberados.

O g1 aguarda informações da Polícia Civil sobre a arma utilizada no crime e porque da autuação também do homem atingido.

