Homem fica gravemente ferido após briga generalizada em bar no Centro de Taubaté, SP

Um homem de cerca de 45 anos ficou gravemente ferido depois de uma briga generalizada em um bar que fica na região central de Taubaté (SP) na madrugada desta sexta-feira (3).

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 3h da manhã nas proximidades de um estabelecimento na rua Silva Jardim, no Centro da cidade.

Policiais militares foram acionados para atendimento da ocorrência e, ao chegar no local, encontraram a vítima caída na calçada com um ferimento na cabeça e muito sangue.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado. A corporação regatou o homem e o encaminhou para o Hospital Regional em estado grave.

Ele ainda não foi identificado pois não estava com documentos pessoais no momento da ocorrência. O autor da agressão também é desconhecido pela polícia, que trabalha para encontrá-lo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia seccional de Taubaté.

valipomponi