Homem fica gravemente ferido após explosão de galão de álcool em Araraquara

Vítima teve 30% do corpo atingido e sofreu queimaduras de 2º grau, nesta sexta-feira (10). Outras 4 pessoas precisaram de atendimento após inalação de fumaça. Explosão de galão de álcool deixa homem gravemente ferido em Araraquara

Gabriela Martins/acidadeon

Um homem teve queimaduras graves após a explosão de um galão de álcool em uma clínica odontológica, no Centro de Araraquara (SP), nesta sexta-feira (10). Outras quatro pessoas que inalaram fumaça precisaram ser atendidas.

A vítima tentava acender uma lamparina, mas ela ainda não estava apagada. Quando pegou um galão de álcool, o fogo acabou se espalhando por seu corpo e para o galão, causando uma explosão.

Com o acidente, o homem teve queimaduras de 2º grau em 30% do corpo. O tórax, a face e o braço foram atingidos.

Ele foi socorrido pelos bombeiros para a Santa Casa de Araraquara. A identidade dele não foi divulgada.

As vítimas que inalaram fumaça foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Defesa Civil foi chamada para avaliar possíveis danos na estrutura do local.

