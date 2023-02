Homem fica gravemente ferido após veículo bater em poste em Aracaju

Segundo a Polícia Militar, o carro havia sido roubado pouco tempo antes do acidente. Homem fica ferido em acidente em Aracaju

CB/SE

Um homem ficou gravemente ferido, neste domingo (5), após o veículo que ele conduzia bater contra um poste na Avenida José Silvério, em Aracaju. A Polícia Militar informou que o carro havia sido roubado pouco tempo antes do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso às ferragens e foi retirado com vida, mas em estado grave.

Ainda de acordo com os bombeiros, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da capital.

Atualização: inicialmente, os bombeiros informaram que a vítima era uma mulher, mas a informação foi corrigida às 13h47.

Vittorio Ferla