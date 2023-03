Homem fica gravemente ferido depois de colidir em traseira de caminhão em Vargem Grande do Sul

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o acidente aconteceu próximo a entrada da represa Eduíno Sbardellini, sentido São Sebastião da Grama. Homem fica gravemente ferido depois de colidir contra caminhão em Vargem Grande do Sul

Um motorista de 44 anos ficou gravemente ferido depois de colidir o carro que dirigia contra a traseira de um caminhão, na noite do sábado (25), na Rodovia Dom Tomaz Vaqueiro (SP-344), em Vargem Grande do Sul (SP).

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o acidente aconteceu próximo a entrada da represa Eduíno Sbardellini, sentido São Sebastião da Grama.

O motorista do veículo ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para a Santa Casa de Vargem Grande do Sul em estado grave.

O caso foi registrado e as causas serão investigadas.

