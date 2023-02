Além dele, ‘Gato de Botas 2: O Último Desejo’, ‘Titanic’ e ‘Rock Dog’ também estão em cartaz. Confira a programação. Cartaz de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’

O filme ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ estreia nos cinemas de Boa Vista nesta quinta-feira (16). No terceiro filme do herói, Cassie (Kathryn Newton), filha de Scott Lang (Paul Rudd) desenvolve um dispositivo capaz de permitir uma comunicação com o reino quântico. Além do longa, ‘Gato de Botas 2: O Último Desejo’, ‘Titanic’ e outros seis filmes seguem em cartaz (Confira a programação completa abaixo).

No filme, o experimento de Cassie termina em desastre: ela, Scott e a esposa Hope van Dyne (Evangeline Lilly), junto com os pais Hank Pym e Janet van Dyne são atraídos para o misterioso mundo do reino quântico.

Ao tentar retornar para a realidade, o grupo encontram uma civilização oculta e alienígenas. Janet, mãe de Hope, ficou presa no reino quântico por 30 anos e esconde um segredo obscuro de toda família. E o poderoso Kang (Jonathan Majors), precisa da ajuda de Scott Lang em uma missão importante.

Assista ao trailer do filme ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’

O filme é o responsável por abrir a quinta fase do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, da sigla em inglês). Com a estreia da terceira aventura do herói, o estúdio chega agora a 31 filmes.

SAIBA MAIS:

Confira a programação

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Gênero: Aventura/Ação

Classificação: Livre

Cine Araújo: 13h50 – 14h15 – 16h25 – 16h35 – 16h50 – 17h50 – 19h – 19h10 – 19h25 – 20h30 – 21h35 – 21h45

Cine Super K: 18h – 19h – 20h30 – 21h30 – 21h40 –

PlayArte: 13h30 – 14h40 – 16h10 – 17h20 – 18h – 18h50 – 20h – 20h50 – 21h30

Gato de Botas 2: O último Pedido

Gênero: Aventura/Comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 14h35 – 15h – 17h – 19h

Cine Super K: 20h20

PlayArte: 18h20

Avatar 2: O Caminho da Água

Gênero: Ficção Científica/Ação

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 21h

PlayArte: 14h30

Titanic

Gênero: Romance/Drama

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 14h15

Cine Super K: 18h

Pearl

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

PlayArte: 20h30

O Grande Mauricinho

Gênero: Comédia/Infantil

Classificação: Livre

Cine Super K: 18h30

Rock Dog: Uma Batida Animal

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Cine Araújo: 13h15

PlayArte: 13h40 – 15h50

Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Gênero: Aventura/Ficção Científica

Classificação: 14 anos

Cine Super K: 21h

Batem à Porta

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Cine Super K: 19h

