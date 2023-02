Homem furta ambulância da Prefeitura de Álvares Machado, bate veículo contra canteiro central e é preso em flagrante em Presidente Prudente

Transporte estava estacionado em frente a Unidade de Saúde Central, destrancado e com a chave no contato, quando foi subtraído. Homem foi preso em flagrante após colidir o veículo furtado na Rua João Gonçalves Foz

Polícia Civil

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (17), após furtar uma ambulância da Prefeitura de Álvares Machado (SP) e colidir o veículo contra o canteiro central da Rua João Gonçalves Foz, em Presidente Prudente (SP).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, nesta quinta-feira (16), um funcionário da Prefeitura de Álvares Machado estacionou o veículo em frente à Unidade de Saúde Central e esqueceu de levá-lo até a garagem do município.

A ambulância estava destrancada e com as chaves no contato, quando foi subtraída.

Na madrugada desta sexta-feira (17), por volta das 4h, os policiais realizavam patrulhamento em Álvares Machado, quando avistaram um homem conduzindo o referido veículo em alta velocidade e em “zigue-zague”.

Durante acompanhamento da Polícia Militar, o motorista acessou a Estrada Arthur Boigues, sentido Presidente Prudente, momento em que a equipe solicitou apoio.

Ao percorrer a Rua Doutor João Gonçalves Foz, na altura do nº 1.769, o condutor perdeu o controle da ambulância e bateu com o veículo no canteiro central da via.

O suspeito tentou fugir a pé, caiu e foi detido cerca de 60 metros do local do acidente. Ele foi socorrido ao Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente com diversas escoriações causadas pelo impacto do veículo e pela queda.

O homem foi preso em flagrante e está a disposição da Justiça.

Vittorio Ferla