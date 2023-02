Homem furta espeto com frangos assados e foge de bicicleta no litoral de SP; VÍDEO

Câmeras de monitoramento flagraram a ação em Guarujá, que durou aproximadamente cinco segundos. Homem furta espeto de máquina de frango assado e foge de bicicleta com o alimento

Um homem furtou um espeto com frangos assados de uma máquina instalada em um comércio em Guarujá, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1 e que estão circulando na internet mostram o criminoso fugindo do açougue em uma bicicleta com três frangos.

As câmeras de monitoramento do local flagraram toda a ação do suspeito, que ocorreu por volta das 9h25 no último sábado (11). O comércio fica localizado na Avenida Santos Dumont, no bairro Sítio Paecara, no distrito de Vicente de Carvalho.

Homem furta espeto de máquina de frango assado e foge de bicicleta com o alimento em Guarujá

Guarujá Mil Grau

Sem que ninguém visse, o homem se aproximou da máquina e puxou um espeto com três frangos assados. Na sequência, ele subiu na bicicleta e, em aproximadamente cinco segundos, ele fugiu com o espeto furtado.

O g1 tentou entrar em contato com o açougue por diversas vezes, para ter mais informações sobre o ocorrido, porém, até a última atualização desta reportagem não conseguiu falar com o comércio. A Polícia Militar afirmou que não foi acionada por conta dessa ocorrência.

Após furtar o espeto com três frangos assados, o homem fugiu de bicicleta com o alimento em Guarujá

Guarujá Mil Grau

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Rienzo