homem-furta-notebook-guardado-dentro-de-guarda-roupa-e-acaba-preso-em-ouro-verde

Além do computador portátil, uma bicicleta e um ventilador foram furtados da residência. Homem é preso após furtar residência, em Ouro Verde (SP)

Polícia Militar

Um homem, de 23 anos, foi preso por furto qualificado a uma residência em Ouro Verde (SP). Uma bicicleta, um notebook e um ventilador foram furtados e a Polícia Militar conseguiu localizar os receptadores dos produtos.

Conforme a PM, os agentes foram acionados na noite da última segunda-feira (6) para atender uma ocorrência de furto qualificado. A vítima relatou que entraram em sua casa pela porta da cozinha e não sabia informar o que havia sido furtado.

Os policiais então questionaram a vítima se possuía algum notebook em casa, momento em que ela lembrou que seu computador estava dentro do guarda-roupas e, ao verificar, notou que ele não estava mais lá.

A PM tinha informações de que um homem, de 23 anos, “conhecido nos meios policiais por vários furtos na cidade”, estava oferecendo um notebook para várias pessoas. Durante patrulhamento, ele foi localizado e confessou o furto de um computador portátil, uma bicicleta e um ventilador.

O envolvido ainda informou aos policiais para quem havia vendido os objetos.

A PM foi até as residências indicadas e localizou os objetos furtados, sendo informado que tratavam de produtos de furto.

A vítima, o envolvido e os compradores dos produtos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de Dracena (SP). O homem permaneceu preso por furto e os receptadores foram ouvidos e liberados.

Vito Califano