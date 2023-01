Após caso ter imagens das câmeras de segurança vazadas, autor do furto entrou em contato com estabelecimento e mandou táxi entregar as cervejas neste domingo (29). Um homem furtou seis fardos de cerveja de um supermercado localizado na Avenida Engenheiro Roberto Freire, na Zona Sul de Natal, no último sábado (28). Imagens do circuito interno de segurança mostraram a ação do suspeito e vazaram nas redes sociais.

Homem furta seis caixas de cerveja, se ‘arrepende’ e devolve um dia depois a supermercado de Natal

Reprodução

O vídeo mostra ele enchendo o carrinho de compras com as caixas de cerveja, em espaço na entrada do supermercado, e saindo sem realizar o pagamento. O homem se deslocou até um veículo prata no estacionamento, transferiu as cervejas e fugiu.

Com a repercussão do caso, o autor do furto fez contato com o estabelecimento e, demonstrando arrependimento pelo ocorrido, se comprometeu em devolver as cervejas sem se identificar.

Na manhã deste domingo (29), o homem cumpriu a palavra e, segundo a gerência do supermercado, mandou a carga furtada por um táxi.

