Homem invade aldeia em Paraty e ameaça indígena de morte: ‘Índio não presta e não quer trabalhar’

Caso aconteceu na Aldeia Rio Pequeno, situada no bairro Barra Grande. Segundo relato da vítima à polícia, agressor invadiu o território indígena, fez ameaças e foi embora. Uma indígena foi ameaçada de morte por um homem que invadiu a Aldeia Rio Pequeno, em Paraty (RJ), na manhã desta segunda-feira (23). O território indígena fica localizado no bairro Barra Grande.

Horas depois, a vítima compareceu à delegacia da cidade para denunciar o caso. Em depoimento, ela contou que também foi insultada com frase racista.

“Índio não presta e não quer trabalhar”, teria dito o agressor

Ele foi embora após as ameaças, de acordo com o relato da indígena. Ela disse que não saberia reconhecê-lo, mas que tratava-se de um homem branco que vestia uma camisa branca e uma calça jeans.

Procurada pela produção da TV Rio Sul, a assessoria de imprensa da Policia Civil disse que “o caso está sendo investigado e que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos”.

