homem-invade-casa-e-tenta-estuprar-jovem-na-zona-oeste-de-boa-vista

Vítima estava no quarto quando suspeito armado com faca a rendeu. Homem entrou pelo telhado da residência

PMRR/Divulgação

Uma jovem, de 22 anos, sofreu uma tentativa de estupro na noite desta quarta-feira (1) dentro da própria casa, no bairro Operário, zona Oeste de Boa Vista. O suspeito estava armado com uma faca e conseguiu fugir.

Familiares da vítima informaram à Polícia Militar que o homem entrou pelo telhado da residência. Ele arrombou a porta do quarto da vítima e a obrigou a ir para um canto escuro.

O suspeito obrigou a vítima a tirar a roupa e passou a mão nas suas partes íntimas dela, segundo a PF.

A vítima foi salva pelo pai, que chegou ao imóvel. Com a chegada dele, fugiu e levou o telefone da vítima.

A PM foi acionada, fez buscas, o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na delegacia para investigação da Polícia Civil.

valipomponi