Homem invade loja, faz mulher refém e é morto pela polícia em Dois Irmãos

Caso aconteceu na noite de quinta-feira (9). Mulher foi ferida no pescoço com uma garrafa quebrada. Ela está hospitalizada em Novo Hamburgo. Loja que homem teria invadido em Dois Irmãos, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Brigada Militar/Divulgação

Um homem de 33 anos foi morto a tiros pela Brigada Militar (BM) após invadir uma loja em Dois Irmãos, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante a noite de quinta-feira (9), agredir uma mulher e fazê-la refém. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

De acordo com a BM, o caso aconteceu por volta das 19h, quando a loja recém havia fechado. Funcionárias do estabelecimento comercial, que fica às margens da BR-116, ainda estavam dentro do local e ligaram para a polícia porque o homem estaria jogando pedras e garrafas de vidro contra o prédio.

Antes da chegada da polícia, o homem conseguiu entrar na loja e, armado com uma garrafa de vidro quebrada, perseguiu os funcionários.

Ele conseguiu alcançar uma delas, rendê-la e agredi-la. Nesse momento, a polícia teria chegado e exigido que ele se afastasse para que ela pudesse ser socorrida. Ele manteve a mulher refém e na sua frente. A negociação teria se estendido por 10 minutos até que, no momento em que o homem teria tentado agredir a refém novamente, os policiais atiraram com revólveres contra ele, que morreu no local.

A mulher foi internada no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Ela sofreu ferimentos no pescoço, costas e na lateral do corpo. Seu estado de saúde é estável.

De acordo com o delegado Felipe Borba, responsável pela investigação, o homem teria terminado um relacionamento com uma ex-funcionária da loja, o que teria motivado o crime.

“Ele estava atrás dela, mas ela havia pedido demissão alguns dias antes, pois estava ciente da situação de risco. Nós havíamos pedido medida protetiva em favor dela, contra ele, e o pedido foi aceito pela Justiça. Inclusive, havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito”, explica o delegado Borba.

A Polícia Civil afirma que a mulher que o homem fez refém não teria nenhuma relação com ele ou com a ex-companheira.

Vito Califano