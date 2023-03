Homem joga cadeira e dá soco no nariz da esposa na véspera do dia das mulheres em Roraima

A vítima e o agressor estavam bebendo em um bar antes do ocorrido. Ele foi encaminhado para o Distrito Policial de São João da Baliza O agressor jogou uma cadeira na vítima e atingiu o pescoço

PMRR/Divulgação

Um homem de 42 anos, foi preso na noite dessa terça-feira (7), véspera do Dia Internacional das Mulheres, após agredir a própria esposa com um soco no nariz e jogar uma cadeira nela. O crime aconteceu em São João da Baliza, ao Sul de Roraima.

De acordo com a vítima, ela e o marido estavam bebendo em um bar. Quando o infrator já estava bêbado, começou a tratar a mulher muito mal, e um tempo depois foi para casa.

Quando a mulher chegou em casa, o agressor não quis abrir a porta para ela entrar e começou a xingar a vítima. Após a insistência da mulher para entrar em casa, o homem abriu a porta e socou o nariz da esposa, causando sangramento, e também arremessou uma cadeira que atingiu o pescoço da vítima.

Quando os policiais chamaram o homem, encontraram ele sem roupa. A guarnição pediu para que ele se vestisse e o prenderam. Ele estava visivelmente embriagado e não conseguia ficar em pé.

A mulher foi encaminhada para a unidade de saúde do município para realizar curativos e o homem foi encaminhado para o Distrito Policial de São João da Baliza.

Vittorio Ferla