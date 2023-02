homem-joga-pedra-em-rodovia-e-causa-batida-frontal-entre-van-e-caminhonete,-diz-pm;-dois-se-feriram

Acidente aconteceu no trecho da BR-010 entre Palmas e Porto Nacional. Suspeito de causar a batida foi identificado pela Polícia Militar. Batida causou congestionamento na rodovia

Divulgação

Dois homens ficaram feridos após uma batida envolvendo uma caminhonete e uma van no trecho da BR-010 entre Palmas e Porto Nacional, na região central do estado. Testemunhas contaram à PM que a batida aconteceu depois que um homem jogou uma pedra na caminhonete.

O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (8), próximo à entrada da Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins), por volta das 18h30. Quando chegou ao local a PM encontrou os dois veículos parados no meio da rodovia onde houve a colisão.

LEIA TAMBÉM

Termo de Federalização da TO-020 e TO-050 é assinado e trechos passam a fazer parte da BR-010

Conforme o relato das testemunhas, depois que a pedra foi arremessada o motorista da caminhonete, que trafegava sentido sul-norte, perdeu o controle e bateu de frente na van.

Os motoristas dos dois veículos, homens de 35 e 26 anos, tiveram ferimentos e foram levados para a UPA Sul de Palmas. O suspeito de causar a batida foi identificado e os veículos foram entregues para seus responsáveis.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata