homem-mata-companheira-com-diversas-facadas-e-pula-da-sacada-de-apartamento-em-morro-de-santos,-sp

Caso ocorreu no Morro Nova Cintra, em Santos (SP). Homem matou companheira a facadas na manhã desta quinta-feira (16), no Morro Nova Cintra, em Santos

Reprodução

Um homem de 45 anos matou a companheira, de 43, a facadas e tirou a própria vida em seguida, no Morro Nova Cintra, em Santos, no litoral de São Paulo. O g1 apurou nesta sexta-feira (17), junto à Polícia Civil, que as paredes e o mobiliário estavam com diversas manchas de sangue, o que indica, segundo a investigação, uma intensa luta corporal.

Após golpear a vítima, o agressor pulou de uma sacada do 4° andar. A polícia encontrou ao lado do corpo da mulher três facas e um garfo de churrasco, que a princípio foram consideradas as armas usadas no crime, que foi cometido na quarta-feira (16).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Militar foi acionada e preservou o local para perícia. Afora os quatro objetos, o aparelho celular da vítima foi apreendido.

Em nota, a Prefeitura de Santos informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e constatou dois óbitos no local. O caso foi registrado como feminicídio e suicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vittorio Rienzo