Homem mata ex-esposa a pauladas na frente dos filhos após ler mensagens no celular da vítima

Caso ocorreu em Itariri, no interior de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, suspeito está foragido. Luciane Souza dos Santos foi morta a pauladas em Itariri (SP)

Reprodução/Facebook e Polícia Civil/Divulgação

Luciene de Souza dos Santos, de 22 anos foi morta a pauladas pelo ex-companheiro, de 52, na estrada Laranja Azeda, em Itariri, no interior de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, o agressor teria começado uma discussão após ter visto conversas dela com outra pessoa no celular.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, quando chegaram ao endereço, souberam pela equipe de resgate que a Luciene estava morta com hematomas no rosto e no pescoço.

Luciane levou vários golpes com um pedaço de madeira na frente dos filhos dela, que ainda pediram ajuda aos vizinhos. Apesar do processo de separação, a vítima ainda morava com o ex-marido. Após o feminicídio, o agressor fugiu pela mata com uma espingarda e um revólver.

Os agentes apreenderam, ao lado do corpo, o pedaço de madeira utilizado no crime. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML). Uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém também esteve no local e encontrou outra espingarda calibre 28 embaixo da cama, dentro da casa.

O caso foi registrado como feminicídio e posse ilegal de arma de fogo na Delegacia de Itariri, porém o inquérito foi encaminhado à DIG de Itanhaém. O delegado solicitou, junto ao Ministério Público, a prisão do ex-companheiro. Até o momento, ele não foi localizado.

Polícia Civil/Divulgação

