Homem mata ex-mulher, confessa em vídeo e comete suicídio no interior do RN

Crime ocorreu na cidade de Senador Elói de Souza. Vítima foi identificada como Micheli da Silva Ferreira. Um homem identificado como Leonardo Ponciano de Macedo matou a ex-mulher no município de Senador Elói de Souza, a 77 km de Natal, na noite de sábado (4). Após cometer o crime, o homem assumiu a autoria em vídeo publicado nas redes sociais e tirou a própria vida.

A vítima é Micheli da Silva Ferreira. O casal deixa três filhos.

De acordo com a Polícia Militar, houve o crime de feminicídio seguido de estupro.

O corpo de Micheli apresentava sinais de agressão, mas a causa da morte ainda será confirmada pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

Sem mostrar o rosto, Leonardo Ponciano publicou vídeo em rede social para confessar que matou a ex-companheira por conta de uma possível traição. Ele disse ter visto mensagens trocadas pela mulher com outro homem.

Antes de tomar conhecimento do suicídio, a polícia chegou a fazer diligências na região. O corpo de Leonardo foi encontrado na manhã deste domingo (5), no Sítio Severino.

A prefeitura de Senador Elói de Souza emitiu nota de pesar pela morte de Michele, que tinha serviços prestados à Secretaria de Educação do município.

