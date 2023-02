homem-mata-mulher-com-machado-e-se-suicida-em-seguida-na-grande-natal,-diz-pm

Corpos foram encontrados pelo filho do casal na manhã desta segunda-feira (27). Curiosos acompanham trabalho da perícia em casa onde homem e mulher foram encontrados mortos, na Grande Natal

Emerson Medeiros/Inter TV Cabugi

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos dentro de uma casa em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o homem teria matado a mulher e cometido o suicídio após o crime.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mulher teria sido morta com um golpe de machado na altura do pescoço. A polícia não informou o que teria provocado a morte do homem.

O caso aconteceu no bairro Redenção, próximo do acesso ao Aeroporto de Natal. Ambos estavam desaparecidos desde o último sábado (25) e foram encontrados por um filho, que resolveu subir na casa, na manhã desta segunda (27), e destelhou o imóvel.

Filho usou escada para subir, destelhar casa e encontrar pais mortos na Grande Natal

Emerson Medeiros/Inter TV Cabugi

Segundo familiares, o homem tinha um histórico de violência contra a mulher, que havia se separado dele há dois meses. Ela tinha saído de casa para morar junto com a mãe, no centro da cidade de São Gonçalo, mas encontrava o homem rotineiramente por causa dos filhos.

A vítima foi identificada como Rute Helena dos Santos, de 43 anos. Já o homem foi identificado apenas como Francisco, mais conhecido como Quinho.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) deslocou uma equipe ao local para dar início à perícia e recolher os corpos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Vittorio Ferla