Esposa de 23 anos e criança de 1 ano e 11 meses foram assassinadas no bairro São José, na madrugada de domingo. Suspeito esperou sogra de 53 anos chegar e também a matou. Homem mata mulher e filha a facadas e sogra a marteladas em Caconde

Um jovem de 21 anos matou a mulher, a filha e a sogra, em Caconde (SP). Após o triplo homicídio, Gustavo Antonio Siqueira da Silva se entregou à Polícia Militar no domingo (12).

Marina Cristiane de Lima, de 23 anos, e Giullia Emanuelly Lima da Silva, de 1 ano e 11 meses, foram mortas a facadas em casa no bairro São José, na noite de sábado (11). Ele alegou que discutiu com a mulher por desconfiar de uma suposta traição.

O suspeito passou a noite com os corpos de mãe e filha na residência. A sogra dele, Isabel Cristina Moreira, de 53 anos, foi ao local na manhã de domingo e acabou morta pelo genro a marteladas.

Após o crime, o suspeito fugiu para a área rural e tentou se matar. Como não conseguiu, ele decidiu se entregar. O g1 não conseguiu contato com a defesa dele.

LEIA TAMBÉM: Homem que matou esposa, filha e sogra desconfiava de suposta traição, diz SSP; veja o que se sabe

Ciúmes pode ter sido motivo de triplo homicídio em Caconde

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem ligou para a PM e confessou ter matado a esposa, a filha e a sogra. Ele disse que queria se entregar e indicou que estava na entrada da estrada para o distrito de Barrânia.

Os policiais foram ao local indicado e encontraram o suspeito com ferimentos na testa, no pescoço e no punho da mão esquerda. Ele foi levado ao Pronto-Socorro de Tapiratiba onde recebeu atendimento médico.

Uso de drogas

Suspeito se entregou à Polícia Militar de Caconde (SP)

A polícia foi até a casa onde o suspeito morava com a família e encontrou os corpos.

Segundo a PM, ele afirmou que usou drogas entre a noite e sábado e a madrugada de domingo e, ao chegar em casa, passou a discutir com a mulher porque achava que ela o havia traído. Ele esfaqueou a companheira, sendo que um dos golpes atingiu a criança que estava no colo da mulher.

Após o crime, o suspeito saiu de casa para usar drogas novamente, mas sabendo que a sogra chegaria pela manhã esperou para matá-la temendo que ela o denunciasse.

Quando a mulher chegou e entrou pela porta da cozinha, ele a atingiu com diversos golpes de martelo, atingindo a vítima na cabeça. A sogra morreu no local e o corpo dela foi arrastado para um dos quartos da casa.

O autor dos crimes foi encontrado pela PM com uma barra de ferro de construção e pedaços de vidro. Ele tentou cortar o próprio pescoço e os punho.

Gustavo Antonio Siqueira da Silva matou a esposa, a filha e a sogra em Caconde

A Polícia Civil apreendeu na casa objetos usados nos crimes, além de quatro pinos vazios de cocaína e um cigarro de maconha.

O homem foi autuado em flagrante por triplo feminicídio e permanece à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Caconde decretou luto de três dias. “Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade e sentimentos de pesar aos familiares e amigos das vítimas de bárbaro crime”, diz o trecho da nota publicado na rede social.

