Homem morre a caminho do hospital após ser atropelado por caminhão

Vítima ainda foi socorrida pelos Bombeiros, mas não resistiu. Acidente aconteceu em bairro de Gurupi, no sul do estado. Homem morreu após ser atropelado por caminhão em Gurupi

PM/Divulgação

Um homem de 46 anos morreu na tarde desta sexta-feira (24) após ser atropelado por um caminhão em uma rua de Gurupi, no sul do estado. Leomar Pereira Bezerra ainda foi socorrido pela equipe dos Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.

O acidente aconteceu por volta das 16h30 no setor Sol Nascente. Os bombeiros informaram que a vítima foi encontrada embaixo do caminhão, próximo ao pneu traseiro. Ele ficou com os órgãos internos na barriga expostos e lacerações nas pernas.

Os socorristas tentaram conter as hemorragias e fizeram manobras de ressuscitação durante todo trajeto para o Hospital Regional de Gurupi, mas o homem perdeu os sinais vitais próximo da unidade. Ele foi entregue à equipe de plantão, que logo depois atestou o óbito.

Imagens feitas no local do acidente mostram o caminhão parado no meio da rua e uma grande quantidade de sangue no chão. Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu.

O motorista permaneceu no local e foi levado para prestar depoimento.

