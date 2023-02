Homem morre afogado ao pescar em açude em fazenda em Flora Rica

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram as buscas na propriedade rural e encontraram a vítima já sem vida na lagoa neste sábado (4). Um homem morreu afogado em um açude em uma fazenda, em Flora Rica (SP), neste sábado (4).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h31 para o atendimento da ocorrência e uma equipe formada por três mergulhadores trabalhou com equipamentos especializados nas buscas pela vítima na lagoa na propriedade rural.

Quando os mergulhadores o encontraram, o homem já estava sem vida.

Familiares da vítima relataram aos bombeiros que o homem tinha avisado que ia pescar.

Às margens da represa, os socorristas encontraram varas de pescar.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano