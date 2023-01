Vítima conseguiu puxar a jovem de volta e pediu por socorro, mas acabou desaparecendo no leito do lago. Um homem, que ainda não foi identificado, morreu ao tentar salvar uma jovem que estava se afogando em um lago na RO 257, zona rural de Ariquemes (RO), na tarde do último sábado (28).

Homem morre afogado ao tentar salvar jovem em lago de Ariquemes, RO

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam em uma canoa, passeando pelo lago, quando a canoa virou e uma adolescente começou a se afogar.

Os outros começaram a gritar por socorro e um homem, que estava por perto, ouviu e entrou no lago para salvar a jovem. O homem conseguiu puxar a menina de volta e pediu por socorro, mas acabou se afogando no leito do lago.

