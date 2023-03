Homem morre afogado após mergulhar no rio Branco, em Boa Vista

Antonio Isac da Macena, de 29 anos, mergulhou no rio e não retornou. Caso aconteceu na manhã deste domingo (12), na área do Parque do Rio Branco. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista

Um homem identificado como Antonio Isac da Macena, de 29 anos, morreu afogado após mergulhar no rio Branco. O caso aconteceu na manhã deste domingo (12), na área do Parque do Rio Branco, no Centro de Boa Vista.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h para atender a ocorrência. Quando chegou ao local, os Bombeiros já realizava as buscas pela vítima.

Um amigo da vítima, de 27 anos, informou aos PMs que eles estavam ingerindo bebida alcoólica na Orla Taumanan quando decidiram ir para a área do píer. Lá, eles ficaram bebendo e conversando com outros amigos.

Em determinado, Antonio Isac decidiu mergulhar no rio Branco. Segundo a PM, o amigo tentou fazê-lo mudar de ideia, mas não conseguiu convencer o homem.

A vítima mergulhou no rio e não voltou à superfície. Uma testemunha, que não estava com o grupo de amigos, relatou que viu quando o homem andou em direção ao rio, se desequilibrou e caiu na água.

Uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros fez buscas submersas e encontrou o corpo da vítima próximo ao local onde ela havia mergulhado.

A Perícia também foi acionada, fez os levantamentos cabíveis e, a princípio, não foi constatado indício de violência. Agentes da Delegacia Geral de Homicídios (DGH) também estiveram no local.

Após os procedimentos necessários, o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil para as devidas providências.

Vito Califano