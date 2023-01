Homem morre afogado após tentar resgatar sobrinha em praia de Ubatuba

Acidente ocorreu na tarde da última sexta-feira (27), em Ubatumirim; sobrinha conseguiu sair sozinha do mar. Praia Ubatumirim, em Ubatuba

Um homem de 43 anos morreu afogado na tarde da última sexta-feira (27), na praia de Ubatumirim, em Ubatuba. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), a sobrinha dele nadou até uma parte mais funda do mar e não conseguiu voltar. O tio então pulou na água para tentar salvá-la, mas se afogou e morreu. A sobrinha consegui sair sozinha e ilesa.

De acordo com o GBMar, o funcionário de um quiosque tentou realizar o resgate e chegou a tirar o homem da água. Porém, após a chegada da equipe médica do Samu e do apoio do helicóptero Águia, foi constatada a morte no local.

A família do homem é de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo.

