homem-morre-afogado-e-policial-civil-desaparece-no-rio-branco,-em-boa-vista

Vítima que morreu se chamava Alceu da Silva Junior, de 49 anos. O policial Luciano Pinheiro de Azevedo, de 43 anos, está desaparecido. Três amigos tomavam banho na praia quando dois deles se afogaram. Afogamento no Rio Branco foi na manhã deste sábado (1º)

Nylo Monteiro/Rede Amazônica

Um homem identificado como Alceu da Silva Júnior, de 49 anos, morreu afogado e o policial civil Luciano Pinheiro de Azevedo, de 43 anos, está desaparecido no rio Branco, em Boa Vista. Os dois e um outro amigo tomavam banho na praia quando as duas vítimas se afogaram na manhã deste sábado (1º).

O corpo de Alceu foi encontrado pelos Bombeiros, que ainda tentaram reanimá-lo. Agora, militares tentam localizar o policial civil. Alceu era natural de Brasília, mas vivia em Roraima havia um tempo.

Corpo de Alceu da Silva Júnior foi encontrado logo nas primeiras buscas dos Bombeiros

Arquivo pessoal

O afogamento foi na altura do Marina Meu Caso, do outro lado da margem do rio. Os Bombeiros estão no local.

Segundo os Bombeiros, Alceu se afogou e o amigo Luciano tentou ajudá-lo. Mas, nessa tentativa, o policial também se afogou e ambos desapareceram no rio.

Ao ver os dois se afogando, o terceiro amigo que estava com eles subiu para areia em busca de ajuda, e acionou os Bombeiros. Ele permaneceu no local e estava muito abalado com a situação.

“No local constatamos que eram três homens tomando banho na praia. Ao chegar no local, só havia um na areia. Ele passou a informação que os outros dois tinham se afogado. Rapidamente as equipes conseguiram fazer o resgate de uma das vítimas que, infelizmente, veio a óbito. Existe outra que está sendo procurada”, disse à Rede Amazônica o responsável pelas equipes de buscas dos Bombeiros, capitão Paulo Travassos.

Além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também estão no local a postos para prestar atendimento quando o policial for localizado. Luciano é agente de Polícia Civil e atua na Central de Flagrantes.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo de Alceu da Silva Júnior. Uma ex-companheira dele também esteve no local. Ele não tinha familiares no estado.

IML foi acionado para remover o corpo de Alceu da Silva Júnior

Nylo Monteiro/Rede Amazônica

Bombeiros fazem buscas com embarcações por homem desaparecido no Rio Branco

Nylo Monteiro/Rede Amazônica

*Esta reportagem está em atualização

