Homem morre afogado em lago onde é proibido nadar em Ourinhos

Reginaldo César de Oliveira chegou a ser levado para atendimento médico, mas não resistiu. Corpo de Bombeiros o encontrou em parada cardiorrespiratória. Não é permitido nadar no Lago de Ourinhos, onde homem se afogou neste domingo

Prefeitura de Ourinhos

Um homem morreu afogado na manhã deste domingo (5) no lago do Parque Olavo Ferreira de Sá, às margens do recinto da Feira Agropecuária e Industrial (Fapi), em Ourinhos (SP). A vítima foi identificada como Reginaldo César de Oliveira.

Ele chegou a ser socorrido até a Santa Casa localizada no município em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu, segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate. Ainda segundo a corporação, não é permitido nadar no local.

O sepultamento de Reginaldo estava previsto para ser realizado no cemitério municipal de Ourinhos na manhã desta segunda-feira (6).

