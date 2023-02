homem-morre-ao-ser-baleado-duas-vezes-no-rosto-em-pontal,-sp

Crime aconteceu neste domingo (26) no Residencial São Benedito. Segundo a polícia, suspeitos passaram em uma moto e um deles atirou contra a vítima. O caso vai ser investigado pela delegacia de Pontal

Fábio Júnior/EPTV

Um homem de 29 anos morreu ao ser atingido no rosto por dois tiros neste domingo (26) em Pontal (SP).

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, a vítima conversava com um amigo na Avenida Maria Lídia Neves Spindola, na altura do número 90, no Residencial São Benedito.

Neste momento, duas pessoas chegaram em uma motocicleta e uma delas efetuou os disparos que atingiram o rapaz, que morreu na hora. O amigo da vítima não foi atingido.

A Polícia Científica foi chamada no local e iniciou os trabalhos de perícia.

A Polícia Civil de Pontal informou que já foram iniciadas as diligências em busca dos suspeitos, mas até a última atualização desta notícia ninguém havia sido localizado.

Vittorio Rienzo