Homem morre após acidente entre moto e carro na ponte da Amizade em Palmas

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa sem vida, na pista. Acidente entre moto e carro provoca morte, na ponte sobre o lago de Palmas

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma pessoa morreu após um acidente registrado na ponte da Amizade e Integração, em Palmas, na manhã deste domingo (5). Segundo informações, a vítima foi identificada como Henrique da Silva Barbalho, de 45 anos.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa sem vida na pista e alguns veículos parados no local. Por volta de meio-dia, o corpo já havia sido retirado e o trânsito fluía normalmente.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED) foi acionada para registrar o acidente. No local, uma testemunha informou que o carro e a moto seguiam na mesma direção, quando houve a batida.

Acidente foi registrado na ponte da Amizade e Integração, em Palmas

Pedro Barbosa/TV Anhanguera

Quando os militares chegaram, o motorista do carro já não estava mais no local. O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado às 10h05, mas a vítima já estava morta. Por isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiu a ocorrência.

A motocicleta que esta de acordo com o CTB não teve um responsável para recebê-la, motivo pelo qual foi feita a remoção para o pátio da SANCAR.

Em seguida, os militares foram até a Delegacia de Polícia Civil para registrar a morte. Até o início da tarde deste domingo, nenhum familiar da vítima havia comparecido.

LEIA MAIS:

Bombeiros usam retroescavadeira para retirar corpos após acidente entre caminhonete e caminhão na TO-070

Acidente entre caminhões gera congestionamento na ponte entre Palmas e Luzimangues

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa