Homem morre após bater carro em árvore na SP-333 em Itápolis

Acidente aconteceu na Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), próximo da base da Polícia Rodoviária, durante a madrugada. Vítima, de 53 anos, morreu no local. Um homem de 53 anos morreu em um acidente, na madrugada desta quarta-feira (1º), na Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), em Itápolis (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle do carro em frente à base, saiu da pista e bateu em uma árvore às margens da rodovia.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, morreu no local e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

