Homem morre após bater moto em dois carros em Lins

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 58 anos, perdeu o controle da motocicleta e, em seguida, bateu em dois carros.

Um dos veículos seguia no sentido contrário da motocicleta e o outro estava estacionado. O condutor do automóvel não se feriu.

O motociclista, por sua vez, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu.

