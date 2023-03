Homem morre após bater motocicleta contra cabeceira de ponte no interior de Roraima

Acidente aconteceu por volta das 18h50 dessa sexta-feira (3), no município de Bonfim. Luiz Araújo da Silva sofreu um traumatismo craniano e morreu ainda no local do acidente. Corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Boa Vista.

Um homem identificado como Luiz Araújo da Silva morreu na noite dessa sexta-feira (3) após bater a motocicleta que conduzia contra uma estrutura de concreto sobre a ponte do rio Jauari, no km 9 da RR-206 no município de Bonfim, região ao Norte de Roraima.

Luiz da Silva trafegava pela rodovia quando colidiu com a estrutura de concreto da cabeceira da ponte, que está em construção. Com o impacto, ele bateu a cabeça sobre a estrutura, segundo informações repassadas à Polícia Militar.

A vítima sofreu traumatismo craniano e perdeu parte da massa encefálica. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

A motocicleta não era do homem. Os policiais tentaram contato com a proprietária do veículo, mas não conseguiram. Por isso, a moto foi levada para a delegacia da Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado.

A Perícia também foi acionada e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do homem para Boa Vista.

