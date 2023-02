Homem morre após bater motocicleta contra carro na zona Oeste de Boa Vista

Gelson Henriques Soares de Oliveira, de 28 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Acidente aconteceu nesse sábado (18), na avenida Mário Homem de Melo. Acidente aconteceu nesse sábado (18), no bairro Caimbé.

reprodução/redes sociais

Um homem identificado como Gelson Henriques Soares de Oliveira, de 28 anos, morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um carro, nesse sábado (18), no bairro Caimbé, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima seguia pela avenida Mário Homem de Melo quando colidiu na lateral direita do carro, que cruzou a avenida. O carro era conduzido por um jovem, de 24 anos

A vítima chegou a ser socorrida e foi encaminhada para o Pronto Socorro Francisco Elesbão, no complexo do Hospital Geral de Roraima (HGR), mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo dele foi removido ao Instituto de Medicina Legal (IML). O caso será investigado na Delegacia de Acidentes de Trânsito, da Polícia Civil.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vito Califano